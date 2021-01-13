Дом-музей легендарного полярника Ялина открыли под Томском

В деревне Нагорный Иштан Томской области открыли дом-музей заслуженного путешественника России Ивана Ялина. В составе северского туристического клуба «Январь» он обошел все пустыни СНГ и первым в мире совершил автономное путешествие к Северному полюсу.

Как рассказала РИА «Томск» куратор музея Наталья Квасникова, Ялин ушел из жизни в июле 2020 года. Музей решили устроить в доме, где он жил, поскольку там много экспонатов из экспедиций, фотографий, в этом доме собиралось много туристов.

Среди экспонатов — бивень мамонта, который путешественник нашел в походе по Якутии, и сани, с которыми он и его товарищи ходили на Северный полюс.

В программу экскурсии включили не только посещение музея, чаепитие и песни под гитару, но и осмотр самой старой деревянной церкви Томской области, которая находится в Нагорном Иштане и была построена в 1872 году. Недалеко от нее режиссер Андрей Кончаловский снимал фильм «Сибириада».

Дом-музей открыли на средства благотворителей. Создатели являются волонтерами из турклуба «Янтарь», лидером которого был Иван Ялин.