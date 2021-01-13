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США предупредили европейские компании о санкциях из-за «Северного потока - 2»

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Госдепартамент США уведомил ряд европейских компаний о возможности очередного расширения санкций за содействие проекту «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 января, сообщает Reuters.

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Источник в правительстве Соединенных Штатов заявил агентству, что они пытаются «проинформировать компании о риске», а также «убедить их уйти, пока не стало слишком поздно».

Собеседник агентства уточнил, что 14 или 15 января Госдеп опубликует доклад по компаниям, которые, по его мнению, участвуют в строительстве трубопровода.

При этом в докладе могут фигурировать строительные компании, страховые фирмы, а также предприятия, занимающиеся проверкой строительного оборудования.

Агентство поясняет, что европейские компании могут оказаться под угрозой американских рестрикций согласно действующему законодательству, если они не прекратят работу.

3 января норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) подтвердила прекращение всех мероприятий по сертификации газопровода «Северный поток – 2». Заявление сделано после принятия в США 1 января нового законодательства, по которому санкциям подвергаются компании, предоставляющие услуги по тестированию, проверке или сертификации «Северного потока – 2».

В конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад ищет любые предлоги, для того чтобы достичь своей глобальной цели — сдерживания России. По ее словам, одной из задач данной стратегии является остановка строительства и запуска «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают прибалтийские государства, Польша и Украина, а также США, которые ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта в декабре 2019 года, а затем расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год — документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации.

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