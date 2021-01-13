Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

Один человек погиб и четверо пострадали после опрокидывания автобуса на трассе в Ростовской области. Об этом в среду, 13 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Авария произошла в Красносулинском районе на 974-м км трассы М-4 «Дон». После этого собеседник агентства добавил, что маршрутный автобус следовал из Москвы в Донецк. Всего в салоне автомобиля находились 15 человек.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В ГИБДД агентству сообщили об одном погибшем и трех пострадавших.

Ранее, 2 января, в ДТП попал рейсовый пассажирский автобус ПАЗ, следовавший из Вичуги в Иваново. Автобус опрокинулся в кювет около населенного пункта Деревеньки в Родниковском районе области. В момент аварии в салоне находились 20 человек. Погибла женщина 1958 года рождения.