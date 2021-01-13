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Число отравившихся в Буйнакске превысило 70 человек

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Количество случаев отравления в дагестанском Буйнакске увеличилось до 71, в том числе 61 случай зарегистрирован среди детей. Об этом в среду, 13 января, сообщили в Минздраве Дагестана.

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«Заболевание протекает в легкой и среднетяжелой форме, тяжелые случаи не зарегистрированы. <…> Лечение пациентов врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева взяла под свой личный контроль», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в городе проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага. На месте работают специалисты регионального Минздрава, эпидемиологи и инфекционисты ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней им. С.М. Магомедова».

Накануне количество обращений к медикам с признаками пищевого отравления в городе превысило 50 случаев. У госпитализированных зафиксированы следующие симптомы — повышенная температура тела, тошнота, рвота и расстройство кишечника.

Следственный комитет организовал проверку по данному факту. По предварительным данным, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода из-под крана.

Вместе с тем глава города Исламудин Нургудаев предположил, что дети могли отравиться просроченными продуктами из подарочных наборов, однако не исключил и версию отравления водой.

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