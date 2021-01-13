Алтайскому краю пообещали вторую волну аномальных морозов

В Алтайский край в ближайшие сутки придет вторая волна похолодания. Ночью температура будет опускаться до -37 градусов.

Резкое понижение температуры произойдет в течение среды, 13 января. Столбики термометров опустятся до -25 градусов, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Перед похолоданием в регионе ожидаются сильный снег, метели, а ветер усилится до 20 м/с. В связи с этим МЧС передал в крае предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях.

Температура опустится до 37 градусов мороза в ночь на четверг. В то же время, отметила специалист, период аномальных морозов будет не столь продолжительным, как в начале января. Уже в пятницу воздух прогреется до -15 градусов, и температура продолжит расти.

12 января сообщалось, что во время лютых морозов, которые установились с начала того года в Красноярском крае, погибли 13 человек. В общей сложности за медицинской помощью из-за обморожений обратились почти 490 человек.