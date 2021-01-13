Палата представителей США приняла резолюцию с призывом отстранить Трампа

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса отстранить от власти действующего главу государства Дональда Трампа. Трансляция велась на сайте палаты представителей 13 января.

За документ проголосовали 223 члена палаты, против высказались 205.

В документе конгрессмены призывают Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности. В таком случае вице-президент при поддержке большинства членов кабинета может занять его место, пока конгресс не утвердит это решение.

При этом Пенс заранее направил письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором отказался от предложения. Он заявил, что поправка не является средством наказания и узурпации. Вице-президент отметил, что применение ее таким образом «создало бы ужасный прецедент» и усилило бы разделение общества.

«Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции», — указал он.

Пенс напомнил, что до окончания президентства Трампа осталось всего семь дней.

11 января избранный президент США Джозеф Байден заявил, что Трамп не должен находиться у власти.

В тот же день демократы официально внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте Трампа, обвинив его в подстрекательстве к мятежу.

Позднее палата представителей опубликовала текст резолюции. В ней говорится, что президент останется угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции США, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

6 января сторонники действующего президента устроили беспорядки в Вашингтоне. Они ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. На следующий день конгресс утвердил избрание Байдена президентом.