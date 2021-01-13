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Жапаров назвал прозрачными и честными президентские выборы в Киргизии

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Президентские выборы в Киргизии прошли прозрачно и честно, парламентские должны пройти так же. Об этом в среду, 13 января, заявил победивший на выборах главы республики Садыр Жапаров.

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«Президентские выборы прошли очень прозрачно и честно, вы это заметили, наверное. И мы собираемся парламентские выборы тоже, чтобы прошли честно и по закону, без административного давления или подкупов, мы это можем обеспечить. А когда ты используешь административные ресурсы или организуешь подкупы — тогда начинается недовольство и народные волнения», — сказал Жапаров в эфире телеканала «Россия-24».

Он призвал не допустить проведения в Киргизии в ближайшее время несанкционированных акций.

«Народ устал от разных волнений, народ определился со своим выбором, поэтому в ближайшее время никаких митингов не должно быть, потому что меньшинство должно уважать мнение большинства», — добавил Жапаров.

10 января в Киргизии состоялись досрочные выборы президента, на которых победил бывший премьер-министр республики Садыр Жапаров.

На следующий день президент России Владимир Путин поздравил Жапарова с победой на выборах главы государства и выразил надежду, что в новой должности тот будет работать над дальнейшим наращиванием всего комплекса российско-киргизских отношений.

Поздравил Жапарова и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отметив приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран.

США по результатам прошедшего в Киргизии голосования также признали Жапарова избранным президентом страны, пишет «Газета.ру».

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