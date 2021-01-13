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Жапаров пообещал продолжить стратегическое партнерство с Россией

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Победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Россия является стратегическим партнером страны, и пообещал продолжать этот курс. Об этом он заявил в среду, 13 января.

С первого тура: почему Садыр Жапаров лидирует на выборах президента Киргизии
После обработки 92% протоколов врио главы республики набирает 79% голосов

«Очень высокие отношения имеются с Россией, мы это будем продолжать. Без России, это все киргизстанцы знают, что нам будет очень тяжело, потому что в экономическом, геополитическом плане Россия — наш главный союзник и партнер», — сказал Жапаров в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, Киргизию с Россией связывает давняя история. Он напомнил, что после распада СССР страны стали близкими партнерами.

Кроме этого, Жапаров добавил, что русский язык в Киргизии будет и в дальнейшем иметь статус официального.

11 января президент России Владимир Путин поздравил Жапарова с победой на выборах главы государства в Киргизии и выразил надежду, что в новой должности он будет работать над дальнейшим наращиванием всего комплекса российско-киргизских отношений.

За день до этого Жапаров заявлял, что союзнический характер отношений между странами сохраняется уже 30 лет, и Москва является главным стратегическим партнером Бишкека.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента страны и референдум по изменению конституции. По данным ЦИК страны, после обработки данных более чем с 98% участков Жапаров побеждает с 79,2% голосов.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии прошли протесты. Сторонники партий, которые не попали в жогорку кенеш (парламент), вышли на улицы. В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

15 октября ушел с поста и президент страны Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к Садыру Жапарову, который на тот момент занимал пост премьер-министра, и протесты прекратились.

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