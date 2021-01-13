Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции

В Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Об этом в среду, 13 января, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 49 км на северо-запад от города Патры (Пелопоннес). Там проживают 168 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 5 км, пишет REGNUM.

Сведений о пострадавших, жертвах и разрушениях не поступало, пишет RT.

Во вторник, 12 января, землетрясение магнитудой 5,9 произошло на территории индонезийской части острова Новая Гвинея. Эпицентр подземных толчков располагался в 152 км к востоку от города Набире. Очаг залегал на глубине 10 км. Никто не пострадал.