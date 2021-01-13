Суд в Новосибирске закрыл дело ударившей ребенка медсестры

Мировой суд в Новосибирске прекратил уголовное дело в отношении медсестры туберкулезной больницы, которая обвинялась в жестоком обращении с ребенком. Об этом в среду, 13 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Уточняется, что женщина являлась медицинской сестрой филиала Детской туберкулезной больницы Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы. Ей инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

«В суде установлено, что работник детской туберкулезной больницы жестоко обращалась с малолетним пациентом. Медицинская сестра в дневное время 3 ноября 2020 года осуществляла над малолетним ребенком физическое насилие, а именно: с силой ударила мальчика ладонью руки в область спины», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. Женщина освобождена от уголовной ответственности.

В начале ноября в социальных сетях были опубликованы два видеоролика, на одном из которых медсестра берет ребенка за волосы и кидает на кровать. Медсестру уволили.

Следственное управление СК РФ по региону организовало проведение проверки.