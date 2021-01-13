Роспотребнадзор начал расследование отравления детей в Буйнакске

Роспотребнадзор Дагестана начал расследование причины вспышки кишечной инфекции и отравления детей в городе Буйнакске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 13 января.

«С целью установления причин отравления в очаг выехала группа специалистов ведомства во главе с руководителем Управления Роспотребнадзора по РД (Республика Дагестан. — Ред.) Николаем Павловым», — говорится в заявлении.

Специалисты планируют на месте организовать полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. В частности, на анализ возьмут клинический материал пациентов и проверят качество водопроводной воды в эпидемических очагах.

Накануне в Буйнакске 33 ребенка были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Позже власти уточнили, что число обратившихся за медицинской помощью детей превысило 50 человек.

У госпитализированных зафиксировали следующие симптомы — повышенная температура тела, тошнота, рвота и расстройство кишечника.

Следственный комитет организовал проверку по данному факту. По предварительным данным, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода из-под крана.

Вместе с тем глава города Исламудин Нургудаев предположил, что дети могли отравиться просроченными продуктами из подарочных наборов, однако не исключил и версию отравления водой.