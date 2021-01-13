Эксперт призвала продать ненужные новогодние подарки для восполнения бюджета

Доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Инга Корягина посоветовала россиянам продать ненужные подарки, чтобы восполнить бюджет после новогодних праздников.

«Если продажа подарков идет вразрез с вашими ценностями, то отдайте их благотворительным организациям — они сделают кого-то счастливым при помощи того, что не подошло вам», — сказала она в беседе с агентством городских новостей «Москва» в среду, 13 января.

По словам эксперта, в целях экономии можно обратить внимание на скидки в магазинах, акции и распродажи, а также готовить еду дома самостоятельно.

«Привычка готовить самостоятельно значительно сэкономит ваш бюджет. Составьте такое меню, которое позволит вам высвободить финансы для других задач», — добавила Корягина.

В декабре 2020 года AliEpress России и исследовательская компания ResearchMe опросили жителей разных регионов страны и выяснили, сколько они готовы потратить на подарки. Выяснилось, что 75% россиян были готовы совершить покупки не более чем на 5 тыс. рублей. До 10 тыс. рублей намеревались отдать 19% респондентов.