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Эксперт призвала продать ненужные новогодние подарки для восполнения бюджета

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Доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Инга Корягина посоветовала россиянам продать ненужные подарки, чтобы восполнить бюджет после новогодних праздников.

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«Если продажа подарков идет вразрез с вашими ценностями, то отдайте их благотворительным организациям — они сделают кого-то счастливым при помощи того, что не подошло вам», — сказала она в беседе с агентством городских новостей «Москва» в среду, 13 января.

По словам эксперта, в целях экономии можно обратить внимание на скидки в магазинах, акции и распродажи, а также готовить еду дома самостоятельно.

«Привычка готовить самостоятельно значительно сэкономит ваш бюджет. Составьте такое меню, которое позволит вам высвободить финансы для других задач», — добавила Корягина.

В декабре 2020 года AliEpress России и исследовательская компания ResearchMe опросили жителей разных регионов страны и выяснили, сколько они готовы потратить на подарки. Выяснилось, что 75% россиян были готовы совершить покупки не более чем на 5 тыс. рублей. До 10 тыс. рублей намеревались отдать 19% респондентов.

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