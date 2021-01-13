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СК начал проверку по факту смерти участкового в Новосибирской области

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Следственные органы проводят проверку по факту смерти участкового в городе Купино в Новосибирской области. Об этом в среду, 13 января, сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по региону по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Накануне в местных СМИ появилась информация о смерти 26-летнего лейтенанта полиции. Предположительно, мужчина мог покончить с собой. Незадолго до этого он поссорился с женой. У погибшего остался маленький ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, тело участкового с огнестрельным ранением было обнаружено 12 января. Начальником ГУ МВД по региону по данному факту также назначена проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

28 декабря сообщалось, что тело дознавателя нашли в казанском отделе полиции «Юдино», МВД по Татарстану проводит проверку обстоятельств смерти полицейского. Около погибшего обнаружили предсмертную записку, содержание которой не разглашается.

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