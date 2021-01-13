МЧС предупредило о снежном циклоне в 10 районах Сахалина

Снежный циклон в четверг, 14 января, ожидается в 10 районах Сахалина. Об этом 13 января предупредила пресс-служба регионального главка МЧС России.

«Завтра на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов прогнозируется сильный снег (7–19 мм), с утра на побережьях ветер 17–22 м/с, метель, а также 14 января на территории Углегорского, Томаринского, Холмского и Невельского районов на побережье ветер 17–22 м/с, метель», — говорится в заявлении.

В региональном управлении Росгидромета предупредили об опасности схода лавин на территории Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Холмского и Долинского районов и Южно-Сахалинска.

В свою очередь, в МЧС заверили, что силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, готовы к реагированию.

Кроме того, экстренное предупреждение объявлено в Приморье на 15–16 января из-за циклона, который принесет сильный снег и штормовой ветер. По данным МЧС, на дорогах возможны гололедица и снежный накат, а в прибрежных районах прогнозируется метель при ветре 20–25 м/с.

Как отмечает RT, снегопад к вечеру пятницы, 15 января, будет лишь набирать силу. Начальник Примгидромета Борис Кубай посоветовал работодателям подумать о том, чтобы отпустить сотрудников с работы пораньше — это поможет разгрузить общественный транспорт.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильных морозах на большей части европейской территории страны, а также на юге Западной Сибири.