В ЦБ объяснили действие новых правил контроля за операциями с наличными

В Центробанке РФ пояснили, что вступившие в силу поправки к «антиотмывочному» закону, вводящие новые правила контроля за операциями с наличными, не несут в себе революционных изменений, а должны лишь облегчить отчетность для банков. Об этом в среду, 13 января, сообщает «РИА Новости».

В ЦБ подчеркнули, что не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций представлять в Росфинмониторинг сведения об исчерпывающем перечне операций, ни пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю. Они, как и прежде, составляют 600 тыс. рублей и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей).

«Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности», — отметил регулятор.

В частности, банки будут выявлять и сообщать в финансовую разведку только о расчетных операциях с наличными своих клиентов. Кроме того, изменения позволят убрать избыточную нагрузку снизить с клиентов банков по запросу у них дополнительных документов и информации по операциям, которые совершались клиентами в других финансовых организациях.

10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операции россиян с наличными.

В декабре минувшего года финансовый аналитик Александр Разуваев, комментируя данные законодательные изменения, отметил, что государство пытается нормализовать ситуацию и вести борьбу с теневыми финансовыми схемами.