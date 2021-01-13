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Немецкий журналист оценил российскую БМПТ «Терминатор»

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Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» не имеет аналогов на Западе. Об этом в своем материале для газеты Stern заявил немецкий журналист.

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По словам автора статьи, машина оснащена уникальным комплексом вооружений и предназначена для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны.

Журналист считает, что «фактически его можно назвать стрелковым танком «на стероидах». По его словам, это не будет преувеличением. Кроме того, в разработке «Терминатора» четко прослеживается боевой опыт России за последние десятилетия, отметил автор статьи.

«При этом ему очень подходит его название — он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про «Терминатора», — пишет немецкий журналист.

В завершении он добавил, что боевая машина станет экспортным бестселлером.

Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» предназначена для действий в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника.

Она используется для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием. Кроме того, у нее есть возможность поражать на ходу и с места танки, БМП и другие высокозащищенные цели.

В октябре 2020 года сообщалось, что Министерство обороны России прорабатывает вопрос создания полков и бригад «с повышенными боевыми возможностями». В них планируется объединить новейшие боевые машины «Терминатор», «Прорыв» и «Бережок».

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