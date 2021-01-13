Бездомная собака сразилась с львицей в Индии и попала на видео

В Индии бездомная собака бесстрашно вступила в схватку со львицей, облаяла ее и вышла из поединка целой и невредимой. Запись опубликовал офицер индийской лесной службы Парвин Касван на своей странице в Twitter.

Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinashara pic.twitter.com/lNu7X4ALm5 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 10, 2021

Схватка произошла в индийских джунглях на глазах у туристов, наблюдающих за ней на сафари-джипе. На кадрах видно, как собака, заметив хищницу, бросается к ней и вступает в бой. Драка животных длится какое-то время, после чего собака облаивает львицу и уходит, а хищница бредет в сторону.

«Я бы хотел быть таким же уверенным в жизни. Собака против львицы. Это указывает на проблему бездомных собак и их взаимодействия с дикими животными», — приводит слова Касвана телеканал «Звезда».

Подписчики офицера лесной службы в микроблоге стали обсуждать увиденное. По их мнению, львица явно не была голодна, поэтому позволила сопернику уйти с поля боя. Некоторые пользователи заметили, что иногда даже размер животного не имеет значения, тогда как важна уверенность в себе.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в индийском штате Махараштра питон убил и съел оленя. Момент нападения сняла камера наблюдения, установленная неподалеку от водопоя диких животных.