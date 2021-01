Бездомная собака сразилась с львицей в Индии и попала на видео

В Индии бездомная собака бесстрашно вступила в схватку со львицей, облаяла ее и вышла из поединка целой и невредимой. Запись опубликовал офицер индийской лесной службы Парвин Касван на своей странице в Twitter.

Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs & wildlife interaction. @zubinashara pic.twitter.com/lNu7X4ALm5