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В ряде районов Оренбургской области отменили занятия в школах из-за морозов

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В школах Гайского городского округа Оренбургской области отменили занятия из-за морозов -25 градусов и ниже. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета в среду, 13 января.

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«В связи с низкой температурой воздуха сегодня, 13 января, отменяются занятия в школах сельских населенных пунктов Гайского городского округа полностью, в Гае — для учащихся 1–8-х классов», — говорится на сайте администрации Гайского городского округа.

В Новотроицке рекомендовали отменить занятия для начальных классов. Утром в среду температура воздуха в городе составила -26 градусов.

«Напомним, что это всего лишь рекомендация. Родитель сам решает, отправлять ли ребенка на занятия в мороз или оставить дома. Главное — предупредить о решении своего классного руководителя. Уроки проводятся в любом случае, даже если пришел всего один ученик из класса», — отметили в администрации.

В Орске родителям школьников рекомендовали не отпускать детей одних на улицу и предоставили право решать, вести ребенка в школу или нет. Также администрация призвала ограничить пребывание на улице без сопровождения взрослых учащихся 1–4-х классов, которые обучаются в первую смену.

Если ребенок остается дома, нужно сообщить об этом классному руководителю, с детьми организуют дистанционное обучение. добавили в администрации города.

Накануне ГУ МЧС России по Оренбургской области распространило предупреждение о неблагоприятном погодном явлении. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 13 января в северных и восточных районах области местами ожидалось до -30...-31 градуса.

Во вторник в Минпросвещения и воспитания Ульяновской области школам рекомендовали отменить 13 января занятия для учащихся с 1-го по 11-й класс из-за похолодания до -36 градусов.

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