Госдеп объявил о планах популяризировать миссию США при НАТО

Госдепартамент США планирует выделить средства на содействие «более глубокому пониманию» политики американского представительства при НАТО. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT в среду, 13 января.

«Управление советника по связям с общественностью при представительстве США при НАТО принимает предложения программ и инициатив, направленных на содействие более глубокому пониманию политики и взглядов представительства США при НАТО», — отмечается в документе.

В качестве приоритетных тем, с которыми можно претендовать на грант, указаны изучение отношений НАТО и России, политика альянса на Ближнем Востоке, кибербезопасность, контроль над вооружениями, борьба с дезинформацией.

В свою очередь, полученные подрядчиками средства должны пойти на организацию публичных дискуссий, разработку контента и методических материалов. В Госдепе выступили за творческие подходы в освещении данных тем.

Кроме того, как указано в документе, Вашингтон заинтересован в объективном анализе деятельности альянса. Размер одного гранта не превышает $15 тыс.

В начале декабря 2020 года Североатлантический альянс обнародовал стратегический доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре», в котором вновь обвинил Россию в «агрессивной политике».

В августе ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс заявлял, что размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия.