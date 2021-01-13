В Москве еще 6870 человек вылечились от COVID-19 за сутки

В Москве за минувшие сутки еще 6870 человек вылечились от COVID-19. Об этом в среду, 13 января, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число выздоровевших в Москве составляет 715 438 человек.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Ранее 13 января сообщалось, что в столице открылась запись на вакцинацию от COVID-19 для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма.

Также мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей города за то, что они услышали его просьбу активно прививаться от коронавируса, с которой он обратился к горожанам накануне Нового года.

Он уточнил, что 14 января начнут работать 30 дополнительных прививочных пунктов, а их общее число возрастет с 70 до 100.

12 января заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что 42% прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции горожан старше 60 лет. Запись на получение прививки для этой категории граждан открылась 28 декабря.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

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