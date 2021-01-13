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Названы самые популярные маршруты по России в новогодние праздники

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В Новогодние праздники россияне чаще всего ездили в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, опубликованные RT в среду, 13 января.

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Помимо Москвы, Петербурга и Сочи среди самых популярных авианаправлений в новогодние праздники также оказались Краснодар, Симферополь, Махачкала, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

В среднем авиабилет по России в одну сторону в новогодние праздники стоил 5,8 тыс. рублей, что на 13% ниже, чем в 2020 году.

На поездах россияне чаще путешествовали в Москву, Петербург, Краснодар, а также в Нижний Новгород и Тюмень. Средняя стоимость билета на поезд в праздники снизилась и составила 2,4 тыс. рублей вместо 2,6 тыс. рублей.

11 января аналитики OneTwoTrip рассказали, какие российские авиа- и железнодорожные маршруты будут популярны в январе 2021 года. В списке вновь в лидерах оказались Москва и Санкт-Петербург. Далее идут Сочи, Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону, Махачкала и Калининград, отмечает телеканал «360».

Отмечается, что Москва также возглавила рейтинг самых популярных железнодорожных направлений. Второе место занял Петербург, а на третьей строчке расположился Нижний Новгород, пишет сайт kp.ru.

По данным опроса, большинство россиян (47%) назвали поезд наиболее безопасным видом транспорта для дальних поездок. За самолет высказались 32% опрошенных, за автомобиль — 6%, за автобус — 2%.

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