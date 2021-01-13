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Мексика может одобрить использование вакцины «Спутник V» в ближайшие дни
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Мексика может одобрить использование вакцины «Спутник V» в ближайшие дни

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Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль во вторник, 12 января, сообщил, что Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков может выдать разрешение на экстренное применение в стране вакцины от коронавируса «Спутник V», произведенной в России, уже на этой неделе.

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«Скорее всего, это произойдет на текущей неделе», — приводит ТАСС слова чиновника.

Представитель медицинского ведомства добавил, что ранее при посредничестве правительства Аргентины Мексика получила доступ ко всей научной и технической документации по российской вакцине, включая результаты третьей фазы клинических испытаний.

В тот же день США, Мексика и Канада продлили введенные из-за COVID-19 ограничения на границах до 21 февраля.

11 января Лопес-Гателль заявил о возможности использовать до 24 млн доз российского препарата «Спутник V». На минувшей неделе замминистра здравоохранения провел рабочие встречи в Аргентине, в том числе с представителями российской стороны, как с учеными, так и с менеджерами, занимающимися продвижениями вакцины «Спутник V».

Ранее, 8 января, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что страна в ближайшем будущем может рассчитывать на российскую вакцину от COVID-19. Он добавил, что республика также планирует закупку китайской вакцины в зависимости от того, что будет в наличии.

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