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Скончался первый губернатор Сахалина Валентин Федоров

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Первый губернатор Сахалина Валентин Федоров скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщили в пресс-службе Юхно-Сахалинска в среду, 13 января.

«Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и коллектив администрации выражают глубокие соболезнования родным и близким первого губернатора Сахалинской области, известного российского политика, доктора экономических наук, члена Союза писателей России Валентина Петровича Федорова в связи с его безвременной кончиной», — говорится в сообщение на сайте администрации.

Отмечается, что Федоров в разные годы занимал должности председателя областного исполкома, заместителя министра экономики России. Губернатором региона он был в период с 1991 по 1993 годы.

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