В Подмосковье на Крещение оборудуют около 220 купелей

В Московской области оборудуют порядка 220 мест для купания в купелях на Крещение. Об этом во вторник, 12 января, говорится в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Крещенские купания в регионе будут проходить с соблюдением мер безопасности, обеспечивать которую будут более 2 тыс. человек, свыше 300 единиц техники и четыре судна на воздушных подушках, пишет REGNUM. Помимо этого, дополнительно задействуют 25 плавсредств и пять водолазных групп. Отмечается, что всем желающим окунуться в прорубь нужно будет соблюдать социальную дистанцию, пишет НСН.

Начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин рассказал, что, помимо спасателей и сотрудников МЧС, на водоемах будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии и Минздрава, пишет телеканал «360».

По словам губернатора, для желающих окунуться организуют теплые раздевалки, туалеты, места для отдыха, где люди смогут согреться чаем.

«Подмосковье становится все более популярным местом для Крещенских купаний, и каждая мелочь в организации имеет принципиальное значение», — приводит слова Воробьева агентство городских новостей «Москва».

Для удобства жителей время работы общественного транспорта в праздничную ночь продлят до 02:00, а интервал движения с 22:00 до 02:00 будет сокращен до 20 минут. Кроме того, вне зависимости от погоды очистят дороги от снега и заносов, чтобы комфортно было и пешеходам, и водителям.

Ранее врачи дали россиянам советы по подготовке к Крещенским купаниям. Среди них — ежедневные обливания холодной водой и контрастный душ. Перед тем, как окунуться в купель, медики советуют выпить горячего чая с лимоном и имбирем, от употребления алкогольных напитков советуют отказаться.

Телеведущий Валдис Пельш в беседе с НСН отметил, что москвичи готовятся к Крещенским купаниям с лета, когда отключают в домах горячую воду.

Праздник Крещения отмечается в ночь с 18 на 19 декабря. По традиции многие верующие будут окунаться в освященную прорубь.