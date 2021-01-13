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Попытка украинца прорваться в Крым на внедорожнике попала на видео

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Госпогранслужба Украины опубликовала видео с гражданином страны, который за рулем внедорожника пытался прорваться в Крым через контрольно-пропускной пункт «Чонгар».

Инцидент произошел в понедельник, 11 января. Житель Запорожья на автомобиле Nissan, подъехав на пропускной пункт, закрылся в машине, не давая возможности осмотреть транспортное средство.

На выездном шлагбауме мужчина дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки, после чего был задержан.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как автомобиль с сидящим внутри водителем окружают украинские пограничники. Один из силовиков пытается открыть дверь, однако в этот момент внедорожник отъезжает и таранит заграждение, после чего мужчину вытаскивают и автомобиля и укладывают на асфальт.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению военнослужащих погранслужбы и передали полицейским для принятия правового решения.

В конце октября сообщалось, что в Харьковской области нетрезвый украинец в шлепанцах попытался попасть на территорию России в обход пограничного пункта пропуска.

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