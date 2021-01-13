Панамский сухогруз затонул на юге Японии

На юге Японии в среду, 13 января, затонуло грузовое судно под флагом Панамы. Члены экипажа не пострадали. Об этом сообщает телеканал NHK.

По информации японской береговой охраны, кораблекрушение произошло в 870 км к югу от города Наха (префектура Окинава). Все 22 члена экипажа ожидают прибытия японской службы безопасности на море в спасательных шлюпках.

О причинах ЧП пока не сообщается.

28 декабря судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, двоих моряков подняли на борт рыболовного траулера «Войково». Велись поиски 17 человек. В Росрыболовстве ранее заявляли, что возможной причиной крушения стали обледенение судна при шторме и несоблюдение техники безопасности.