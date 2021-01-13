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Количество ДТП с пьяными водителями в России в 2020 году сократилось на 7%

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Количество ДТП с водителями в состоянии опьянения в России за 11 месяцев прошлого года сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Такие данные представлены ГИБДД России за период с января по ноябрь, которые проанализировал ТАСС.

Всего за этот период в 2020 году на российских дорогах произошло почти 13,8 тыс. ДТП с водителями в состоянии алкогольного опьянения. В 2019 году подобных происшествий было 14,8 тыс. Отмечается, что число погибших и пострадавших в таких автоавариях сократилось на 11% с 4 тыс. (в 2019 году) до 3,6 тыс. (в 2020 году).

При этом число пострадавших уменьшилось с 20,2 тыс. в позапрошлом году до почти 18,3 тыс. человек в 2020 году. Также отмечается, что большинство аварий с нетрезвыми водителями произошли в летние месяцы 2020 года, а наименьшее число зафиксировано в феврале и ноябре.

12 января в российской Госавтоинспекции (ГИБДД) рассказали, что есть четыре случая, в которых водителя не будут наказывать за оставление места ДТП.

В декабре 2020 года российская Госавтоинспекция выступила с предложением начать публиковать данные о ДТП с выпускниками автошкол. Подразделения ГИБДД должны будут публиковать в открытом доступе ежеквартальный отчет о доле выпускников автошкол, сдавших экзамены с первой попытки или не сдавших вообще. В отчете также будет указано число погибших и пострадавших в ДТП по вине выпускников, уже получивших права. Речь идет о начинающих водителях со стажем менее двух лет.

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