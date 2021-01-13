Сдать новогодние елки на утилизацию можно будет в 200 пунктах Подмосковья

В Московской области с 15 января заработают порядка 200 пунктов для сдачи новогодних елок на утилизацию. Об этом во вторник, 12 января, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Такие пункты утилизации заработают в 20 крупных городах региона, где будут принимать не только елки, но и сосны с пихтами. По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, более 200 точек откроют в Балашихе, Домодедове, Дубне, Королеве, Красногорске, Химках и других городах региона.

Воскресенский подчеркнул, что перед сдачей деревьев на утилизацию необходимо снять с них мишуру и украшения. Временные и стационарные пункты будут работать месяц до 15 февраля, отмечает телеканал «360».

Деревья переработают, а их остатки будут использованы повторно. Деревья измельчат, щепу можно будет применить для утепления растений. Кроме того, полученный материал применяется и в конюшенных, и в приютах для животных: их используют в качестве подстилок и подкормки.

В Москве со 2 января открыты пункты приема использованных деревьев. Работать они будут до 20 февраля. Всего в столице в этом году открыты свыше 500 пунктов приема деревьев. Около десятка из них находится на природных территориях, пишет «Москва 24».