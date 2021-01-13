Прямой эфир
Мир
Пенс выступил против отстранения Трампа по 25-й поправке
Мир
Американская контрразведка обвинила Россию и Китай в попытках повлиять на выборы
Мир
Регулятор США направит экспертов в Индонезию для расследования крушения Boeing
Экономика
Госдеп уведомил компании Европы о риске санкций из-за «Северного потока – 2»
Происшествия
Пятеро детей и женщина пострадали при пожаре в Новосибирской области
Общество
Уголовное дело возбудили после падения льда на туристов на Камчатке
Мир
Мексика может одобрить использование вакцины «Спутник V» в ближайшие дни
Экономика
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $57 за баррель впервые с 24 февраля
Мир
В Европарламенте обеспокоились слухами об исчезновении Джека Ма

Трамп оценил возможность его отстранения по 25-й поправке

0
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что возможность задействования 25-й поправки к конституции об отстранении от власти представляет для него нулевой риск. Об этом он заявил во время выступления в штате Техас, передает телеканал «Известия».

По его словам, поправка вернется к Джозефу Байдену и его администрации. Он также призвал демократов быть «осторожнее с желаниями», так как надувательство с импичментом является «величайшей охотой на ведьм» в истории США, что вызовет разделение и невероятный гнев.

Трамп также пообещал, что он не смирится с передачей власти команде избранного президента Джо Байдена. Кроме того, Трамп считает, что право на свободу слова американцев в данный момент подвергается более жестким нападкам, чем когда бы то ни было раньше.

Трампа обвиняют в разжигании беспорядков 6 января.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021