Трамп оценил возможность его отстранения по 25-й поправке

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что возможность задействования 25-й поправки к конституции об отстранении от власти представляет для него нулевой риск. Об этом он заявил во время выступления в штате Техас, передает телеканал «Известия».

По его словам, поправка вернется к Джозефу Байдену и его администрации. Он также призвал демократов быть «осторожнее с желаниями», так как надувательство с импичментом является «величайшей охотой на ведьм» в истории США, что вызовет разделение и невероятный гнев.

Трамп также пообещал, что он не смирится с передачей власти команде избранного президента Джо Байдена. Кроме того, Трамп считает, что право на свободу слова американцев в данный момент подвергается более жестким нападкам, чем когда бы то ни было раньше.

Трампа обвиняют в разжигании беспорядков 6 января.

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