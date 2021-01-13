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Мать инвалида рассказала об истязаниях сына в интернате под Новосибирском

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Следователи в Новосибирской области разбираются в скандальной ситуации с 17-летним подростком, который вернулся из Ояшинского дома-интерната для умственно отсталых детей истощенным и со следами побоев. Сейчас мать подростка обвиняет учреждение в издевательствах над сыном, сообщает РЕН ТВ.

По словам женщины, она отдала мальчика с перинатальным поражением центральной нервной системы в интернат 25 декабря 2019 года. Первое время она не могла посетить сына, поскольку у нее семеро детей, за которыми нужно было приглядывать.

«В марте я позвонила в интернат и спросила, можно ли приехать. Они сказали: нет, у нас карантин. Мы ни вас не впустим, ни его не выпустим. Если только передачку. И так в течение года они говорили: карантин ездить не надо, ребенок кушает хорошо, играет», — рассказала она.

В конце 2020 года подростка наконец привезли домой. Однако к тому времени сын изменился до неузнаваемости.

«Привезла я его в состоянии полной истощенности, он весил 34 кг. Мы вызвали «скорую», первая «скорая» поставила анорексию, потом сказали о полной истощенности. Побои «скорые» снимали — все ссадины, ушибы. Переломы? Еще неизвестно», — уточнила женщина.

Бабушка мальчика также говорит, что до пребывания в интернате он не испытывал настолько серьезных проблем.

«Нормально он себя вел, пухленький был, 70 кг вес. Он всё понимал, а сделали овоща. Он боится воды, боится всего, орет. Сам не ест, мы его кормили», — отметила родственница.

Ранее, 3 января, сообщалось, что следователи проверят информацию о жестоком обращении с воспитанником детского дома-интерната в Новосибирской области.

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