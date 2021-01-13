Прямой эфир
Мир
Пенс выступил против отстранения Трампа по 25-й поправке
Мир
Американская контрразведка обвинила Россию и Китай в попытках повлиять на выборы
Мир
Разработчик украинской вакцины от коронавируса привился Moderna
Мир
Осипова подала апелляцию на вынесенный ей повторно в Канзасе приговор
Мир
Военные РФ впервые провели гуманитарную акцию в сирийском поселке Тей
Происшествия
Уголовное дело возбудили после падения льда на туристов на Камчатке
Мир
Twitter после бана Трампа возмутился блокировкой соцсетей в Уганде
Экономика
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $57 за баррель впервые с 24 февраля
Мир
В Европарламенте обеспокоились слухами об исчезновении Джека Ма
Сюжет:

Военврачи продолжают помогать жителям Крыма в борьбе с коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военврачи медицинских отрядов специального назначения (МОСН) Черноморского флота и Южного военного округа продолжают в Ялте и Симферополе оказывать помощь в борьбе с COVID-19 жителям Крыма. Об этом в среду, 13 января, сообщили в Минобороны РФ.

«Ежедневно, более 40 жителей обращаются к военным врачам за помощью. Все обратившиеся граждане получают консультации, назначения, а в случае необходимости продолжают лечение в стационаре», — уточнили в ведомстве, добавив, что уже более 500 человек в Крыму получили консультативно-диагностическую помощь военных медиков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе для борьбы с коронавирусом. В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС России Владимира Путина и решением главы Минобороны РФ Сергея Шойгу там развернули два мобильных госпиталя Минобороны России.

Согласно последним данным, COVID-19 подтвержден в Крыму у 27 967 человек, 605 человек скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021