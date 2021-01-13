Военврачи продолжают помогать жителям Крыма в борьбе с коронавирусом

Военврачи медицинских отрядов специального назначения (МОСН) Черноморского флота и Южного военного округа продолжают в Ялте и Симферополе оказывать помощь в борьбе с COVID-19 жителям Крыма. Об этом в среду, 13 января, сообщили в Минобороны РФ.

«Ежедневно, более 40 жителей обращаются к военным врачам за помощью. Все обратившиеся граждане получают консультации, назначения, а в случае необходимости продолжают лечение в стационаре», — уточнили в ведомстве, добавив, что уже более 500 человек в Крыму получили консультативно-диагностическую помощь военных медиков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе для борьбы с коронавирусом. В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС России Владимира Путина и решением главы Минобороны РФ Сергея Шойгу там развернули два мобильных госпиталя Минобороны России.

Согласно последним данным, COVID-19 подтвержден в Крыму у 27 967 человек, 605 человек скончались.

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