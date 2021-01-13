В Крыму «ожил» пересохший водопад Учан-Су

Пересохший в декабре 2020 года водопад Учан-Су в Крыму вновь «ожил». Об этом сообщил телеканал «Звезда» во вторник, 12 января.

Уникальный природный объект и одна из главных достопримечательностей полуострова расположена на территории Большой Ялты. По данным ученых, высота водопада составляет 98 м, а сам он находится на высоте 390 м над уровнем моря. Пересох водопад Учан-Су в 2020 году из-за засухи в Крыму.

В ноябре доктор географических наук, завотделом океанографии Морского гидрофизического института РАН Владимир Белокопытов рассказал, что водопад Учан-Су пересыхает регулярно, поскольку является непостоянным водопадом. Так, его полноводность находится в зависимости от количества осадков и грунтовых вод. Специалист отметил, что водопад может «грозно реветь», увлекая вниз со стометровой высоты огромные массы воды, а иногда превращается в обычный ручей или вовсе пересыхает.

В декабре года сообщалось, что жители Ялты будут получать воду из альтернативных источников — родников Хаста-Баш и Уч-Кош и Массандровского водопада, которые пополнились водой во время недавних дождей. В настоящее время ведутся работы по подключению к системе водоснабжения Ялты двух скважин в Форосе. В город также подадут воду из озера Могаби.