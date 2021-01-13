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Уголовное дело возбудили после падения льда на туристов на Камчатке

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Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения льда с водопада на Камчатке на туристов, один из которых погиб. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону в среду, 13 января.

Инцидент произошел 7 января, когда группа из 10 человек находилась у подножья замерзшего Вилючинского водопада. По версии следствия, верхняя часть водопада отслоилась и осколки льда упали на стоявших внизу людей. В результате один человек погиб, еще трое пострадали, у них травмы различной степени тяжести.

Следователи опросили пострадавших и ряд очевидцев, устанавливаются другие лица из числа пострадавших. Кроме того, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Причины, по которым произошло обрушение льда, выясняются.

12 января сообщалось, что спасатели МЧС обнаружили мертвым одного из мотоциклистов, которые вместе с транспортом провалились под лед на озере Байкал. Второго мужчину удалось спасти.

Инцидент произошел ранее в этот день в районе мыса Зундук. Мотоцикл с двумя людьми ушел под лед. Им удалось выбраться, но вскоре из-за тяжелой намокшей одежды они вновь пошли к одну.

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