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Врач предложил обязать вакцинироваться от COVID представителей ряда профессий

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Прививку от COVID-19 в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий. Такое мнение высказал в среду, 13 января в беседе с «РИА Новости» доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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«У нас такое есть в контрактах определенных специальностей, вписана необходимость вакцинации от, так сказать, особенных болезней. Я сам всю жизнь так работал», — отметил иммунолог.

Специалист сравнил это с прививкой от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают врачей и учителей.

«Я считаю, что почему бы и не внести (коронавирус в этот перечень — Ред.), он такой же тяжелый, как грипп», — пояснил он.

Жемчугов предложил распространить эту норму на представителей контактных профессий, в том числе соцработников.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объявил, что сделавшие прививку от коронавируса могут уже с 1 января получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря. В свою очередь помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов пояснил, что пока речь идет только о получении на госуслугах информации о поставленной прививке от COVID-19.

В то же время Кузнецов допустил, что в перспективе появится возможность добавления и других прививок в данный паспорт.

25 декабря директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал правильным решением введение «ковидных паспортов».

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