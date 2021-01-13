СК расследует дело об избиении до смерти пенсионерки в Москве

Московские следователи намерены расследовать уголовное дело о разбойном нападении на пожилую женщину, которая впоследствии скончалась в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 12 января.

Как рассказала старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова, по поручению главы ведомства следователи инициировали вопрос об изъятии уголовного дела из полиции и передаче его в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по городу Москве.

Ранее агентство городских новостей «Москва» сообщило, что двое злоумышленников проникли в квартиру пенсионерки, представившись сотрудниками газовой службы. Один из них доставал необходимое оборудование и отвлекал женщину, в то время как другой ушел в комнату на поиски денег и ценностей. Заметив странное поведение мужчин, женщина пригрозила вызовом полиции, из-за чего один из злоумышленников избил ее.

По предварительным данным, налетчики унесли из квартиры только продукты питания, денег они не нашли.

Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось: вскоре она скончалась, несмотря на усилия врачей, пишет НСН. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемых — двоих безработных приезжих в возрасте 24 и 25 лет. Один из них ранее был судим. Возбуждено уголовное дело о разбое, пишет «Москва 24».

В конце декабря 2020 года сообщалось, что жительница Москвы стала жертвой мошенников и «черных риэлтеров», пенсионерка передала им 12 млн рублей.