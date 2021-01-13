Украина предложила России выйти из Донбасса по «золотому мосту»

Cоветник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что план совместных шагов для ТГК, который подготовил Киев, является «золотым мостом» для России, чтобы уйти из Донбасса. Об этом он сообщил во вторник, 12 января, в интервью Politeka.

По егo мнению, рoссийская стoрона избeгает мирныx инициaтив по Дoнбассу, однaко не хoчет выхoдить из пeреговорного прoцесса.

«Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход. Причем не просто уход, а уход с сохранением лица, снятием санкций за Донбасс — это блестящий выход для них. Но они на это не идут», — цитирует его «Газета.ru»

Ранее, 5 января, советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ заявил, что Украина устроит России «второй Афганистан» в случае военного конфликта между государствами.

В этот же день, депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал слова Арестовича безумием и неадекватностью. Он отметил, что украинского политика «необходимо срочно госпитализировать», так как он представляет опасность для общества.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.