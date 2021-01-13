В Сирии заявили о новых авиаударах Израиля по юго-востоку страны

Израиль нанес авиаудары по юго-востоку Сирии в ночь на среду, 13 января. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Атаке подверглись районы в Дейр-эз-Зоре и Аль-Букемале. Сейчас выясняются масштабы причиненного ущерба. Сведений о пострадавших в результате атаки на данный момент нет.

Ранее 11 января сообщалось, что группа из 12 детей подорвалась на мине в городе Шейх-Мискин на юге Сирии, двое из них погибли.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) разгромлена. В ряде провинций страны действуют разрозненные отряды боевиков.