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Демократы считают обвинения Трампа отвечающими критериям импичмента

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Обвинения, предоставленные в резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа, отвечают критериям тяжких преступлений и правонарушений. Об этом говорится в докладе председателя юридического комитета контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США Джерролда Надлера.

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В отчете говорится, что Трамп совершил особо тяжкое преступление против страны, подстрекая к мятежу в Капитолии, в попытке отменить результаты выборов, пишет «РИА Новости».

Кроме того, демократы считают, что Трамп не должен больше оставаться на своем посту ни дня и заслуживает импичмента.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

На следующий день Трамп сообщил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена.

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