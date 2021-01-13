ФБР приобщило к делу о хакерской атаке открытку «Putin did it!»

Фдеральное бюро расследований заинтересовалось открыткой с надписью «Putin did it!», которую глава компании FireEye Кевин Мандиа получил в начале расследования хакерской атаки на американские ведомства. Об этом сообщило агентство Reuters во вторник, 12 января.

Сообщается, что на открытке изображена карикатура с текстом «Смотрите-ка, это русские!» и «Это сделал Путин!». ФБР не исключает, что отправители могли знать о кибератаке еще до того, как о ней было объявлено в декабре.

Также отмечается, что спецслужба выясняет, могло ли послание быть связано с российской разведкой. ФБР предполагает, что оно должно было отвлечь внимание компании, которая расследует атаку.

«Открытка с логотипом FireEye адресована генеральному директору Кевину Мандиа и ставит под сомнение способность калифорнийской фирмы Milpitas точно приписывать кибероперации российскому правительству», — говорится в публикации.

14 декабря The Washington Post сообщила, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, якобы долгое время внедряла вредоносное ПО в систему американских государственных учреждений и смогла получить доступ к системе министерства финансов США, Госдепа и еще более десятка ведомств.

При этом в Вашингтоне обвинили в случившемся Москву. Доказательств представлено не было. Россия обвинения категорически отвергла, отметив, что не имеет отношения к каким-либо киберпреступлениям.

Действующий президент США Дональд Трамп также скептически отнесся к обвинениям в адрес России. Он отметил, что СМИ в любой ситуации винят Москву. Кроме того, американский лидер выразил уверенность, что масштабы кибератаки преувеличены. По его мнению, за инцидентом может стоять Китай.

24 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения в адрес Москвы в хакерских атаках в США бездоказательными.