Психолог рассказал о способах преодолеть апатию после праздников

Вялость и апатия после новогодних праздников могут быть результатом переизбытка углеводов в рационе, поэтому очень важно переходить к более здоровому рациону. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор психологии, клинический психолог Артур Гараганов.

Он отметил, что после режима вседозволенности, когда можно было питаться без каких-либо ограничений, перейти к режиму снижения веса особенно трудно. Главная сложность, по словам специалиста, заключаются в том, что человек не готов к этому ни психологически, ни физиологически.

«Нам все время хочется еще чего-то сладкого, что будет быстро утолять нашу потребность в удовольствии – что обеспечит быстрый выброс гормона удовольствия. Нужно действовать постепенно – уменьшать дозу углеводов хотя бы вполовину», — пояснил психолог.

Гараганов добавил, что жирная, калорийная, мучная пища дает силы и энергию только в момент, когда мы ее употребляем, а в остальное время «держит нас в апатичном состоянии».

По словам специалиста, кроме правильного сбалансированного питания для восстановления формы важны также психологический настрой и мотивация.

«Чаще всего человек готов снижать вес, выходить из периода праздников не просто ради себя, а ради кого-то из близких или коллег, которые его должны увидеть после выхода на работу… Вопрос решается комплексно: для чего или для кого человек это делает, что хочет получить в результате и насколько готов выходить из этого состояния», — отметил Гараганов.

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