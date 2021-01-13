Прямой эфир
Мир
Помпео отменил визит в Европу после отказа чиновников ЕС встретиться с ним
Мир
ФБР возбудило 160 дел после вторжения сторонников Трампа в конгресс
Мир
Разработчик украинской вакцины от коронавируса привился Moderna
Мир
Осипова подала апелляцию на вынесенный ей повторно в Канзасе приговор
Общество
СК начал проверку из-за массового отравления детей в Буйнакске
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ Цветкова
Мир
Нидерланды продлили строгий карантин из-за COVID-19 до 9 февраля
Спорт
Сноубордистка Надыршина победила в параллельном слаломе в Австрии
Спорт
Агенты тренера Торстена Финка предложили его услуги «Спартаку»

Психолог рассказал о способах преодолеть апатию после праздников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вялость и апатия после новогодних праздников могут быть результатом переизбытка углеводов в рационе, поэтому очень важно переходить к более здоровому рациону. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор психологии, клинический психолог Артур Гараганов.

Разумный выход: как вернуть семью в рабочее состояние
Чем обернется длительный домашний режим и как смягчить его последствия

Он отметил, что после режима вседозволенности, когда можно было питаться без каких-либо ограничений, перейти к режиму снижения веса особенно трудно. Главная сложность, по словам специалиста, заключаются в том, что человек не готов к этому ни психологически, ни физиологически.

«Нам все время хочется еще чего-то сладкого, что будет быстро утолять нашу потребность в удовольствии – что обеспечит быстрый выброс гормона удовольствия. Нужно действовать постепенно – уменьшать дозу углеводов хотя бы вполовину», — пояснил психолог.

Гараганов добавил, что жирная, калорийная, мучная пища дает силы и энергию только в момент, когда мы ее употребляем, а в остальное время «держит нас в апатичном состоянии».

По словам специалиста, кроме правильного сбалансированного питания для восстановления формы важны также психологический настрой и мотивация.

«Чаще всего человек готов снижать вес, выходить из периода праздников не просто ради себя, а ради кого-то из близких или коллег, которые его должны увидеть после выхода на работу… Вопрос решается комплексно: для чего или для кого человек это делает, что хочет получить в результате и насколько готов выходить из этого состояния», — отметил Гараганов.

Ранее, 10 января, этот день психолог Сергей Ланг рассказал о способах, которые помогут избежать тоски после новогодних праздников, так как после них людям приходится выходить на работу, что вводит их в состояние, близкое к депрессии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021