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Россия ответила Украине на пост о «краже» конструктора Королёва

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В официальном аккаунте Twitter России в среду, 13 января, в шутливой форме прокомментировали обвинения Киева в «воровстве» советского ракетостроителя, конструктора Сергея Королёва.

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Ранее Украина в своем Twitter резко отреагировала на российский пост о дне рождения Королёва.

«Внимание, воровство! Гений ракетно-космической техники Сергей Королёв, называвший себя украинцем, родился: Житомир; вырос: Нежин, Киев; учился: Одесса, Киев. Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань», — говорилось в сообщении.

Российская сторона отреагировала на это твитом с анимированной гифкой из известного советского мультфильма 1982 года «Жил был пёс...».

«Правда «Внимание, воровство» или Украина начала дорожить советским наследием?» — говорится в сообщении.

Во вторник исполнилось 114 лет со дня рождения Сергея Королёва. Под его руководством Советским Союзом в 1950–60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.

Будущий ученый родился в Житомире, детство провел в Киеве, Нежине и Одессе. Учился в Киевском политехническом институте, в 1926 году перевелся на третий курс аэромеханического отделения механического факультета Московского высшего технического училища (МВТУ, ныне Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана). С тех пор трудился в Москве.

20 октября на XVII заседании дискуссионного клуба «Валдай» председатель правительства России Михаил Мишустин выразил восхищение вкладом в развитие государства конструктора ракетно-космических систем Сергея Королёва.

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