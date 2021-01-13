Открытое горение на складе вторсырья в Екатеринбурге ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе вторсырья на территории промышленной площадки в Екатеринбурге. Об этом в среду, 13 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что сейчас ведется проливка и разборка сгоревших конструкций.

В МЧС также добавили, что в зоне пожара работала передвижная инженерно-химическая лаборатория, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что склад со вторсырьем загорелся в Екатеринбурге вечером во вторник. Огонь распространился на площади 1,2 тыс. кв. м. Из-за высокой температуры частично обрушилась кровля здания на площади 250 кв. м.

На месте пожара работали 66 человек личного состава, развернут оперативный штаб, задействованы шесть единиц техники. Кроме того, к горящему складу направлена передвижная лаборатория для контроля состояния воздуха.