Названы противопоказанные при лечении коронавируса лекарства

Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал препараты, от которых следует отказаться при коронавирусе.

В первую очередь врач посоветовал не принимать антидиарейные препараты с лоперамидом, так как они замедляют работу кишечника и мешают очищению организма от бактерий и воспаления. Лучше всего продолжать пить воду и не препятствовать естественному процессу организма, сообщили «РИА Новости».

Кроме того, Шаффцин призвал не использовать ингаляторы, если нет астмы, так как они могут навредить сердцу. По его словам, любой препарат, содержащий фенилафрин, который входит в состав многих назальных спреев, опасен при болезнях сердца.

Такие препараты вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу и снижают кровоток. Особенно опасно это может быть для людей с повышенным давлением.

Ранее 12 января врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что длительное течение коронавирусной инфекции связано с ослабленным состоянием иммунной системы.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России был выявлен первый случай британского штамма коронавируса.

В конце декабря 2020 года представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.