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Названы противопоказанные при лечении коронавируса лекарства

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Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал препараты, от которых следует отказаться при коронавирусе.

В первую очередь врач посоветовал не принимать антидиарейные препараты с лоперамидом, так как они замедляют работу кишечника и мешают очищению организма от бактерий и воспаления. Лучше всего продолжать пить воду и не препятствовать естественному процессу организма, сообщили «РИА Новости».

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Кроме того, Шаффцин призвал не использовать ингаляторы, если нет астмы, так как они могут навредить сердцу. По его словам, любой препарат, содержащий фенилафрин, который входит в состав многих назальных спреев, опасен при болезнях сердца.

Такие препараты вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу и снижают кровоток. Особенно опасно это может быть для людей с повышенным давлением.

Ранее 12 января врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что длительное течение коронавирусной инфекции связано с ослабленным состоянием иммунной системы.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России был выявлен первый случай британского штамма коронавируса.

В конце декабря 2020 года представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

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