Учреждения культуры откроют спустя девять месяцев в Саратовской области

В Саратовской области вновь открываются театры и другие учреждения культуры. Об этом сообщил губернатор Валерий Радаев на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу.

«Важно, чтобы все требования, касающиеся продажи билетов, рассадки зрителей неукоснительно соблюдались», — подчеркнул Радаев.

Напомним, проведение спектаклей и концертов на территории региона приостановили в марте 2020 года. Зрители смогут снова посещать театры, цирк, филармонию, дома культуры с 14 января, отмечает ИА «Взгляд-инфо». Наполняемость зрительных мест — не более 30% от общего количества. Запрещен доступ для организованных групп детей до 16 лет.