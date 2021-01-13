Из-за пожара в многоквартирном доме в Ростове пострадал один человек

В Ростове-на-Дону в многоквартирном доме произошел пожар, 25 человек были эвакуированы, один человек пострадал. Об этом в среду, 13 января, сообщили в ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

По данным ведомства, возгорание возникло в квартире пятиэтажного дома, пламя охватило площадь в 15 кв. м. Спасатели эвакуировали 25 человек и вынесли одного пострадавшего.

В 00:07 пожар был локализован. Причины возникновения возгорания устанавливаются.

12 января в Москве три человека пострадали в результате пожара в хостеле «Луна». Отмечается, что инцидент произошел в гостинице на Волгоградском проспекте. Из загоревшегося хостела спасатели эвакуировали 15 человек.