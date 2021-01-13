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Названа возможная причина отравления детей в дагестанском Буйнакске

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Дети в дагестанском Буйнакске могли отравиться просроченными продуктами из подарочных наборов, сообщил во вторник глава города Исламудин Нургудаев.

«Матери детей по-разному сообщают. Одни говорят, что дети отравились из-за соков, другие — из-за мандаринов. Таким образом, мы предположили, что, возможно, отравление детей произошло из-за просроченных продуктов и сладостей из подарочных наборов», — цитирует мэра «Интерфакс».

Нургудаев добавил, что отравившиеся дети проживают в разных районах города и поселках.

Также он отметил, что не исключает версию отравления водой, так как пока не получены результаты экспертизы.

Ранее во вторник сообщалось, что более 50 детей были госпитализированы в Буйнакске с признаками отравления. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия в отношении должностных лиц, ответственных за функционирование водопроводных сетей и качество подаваемой населению воды.

Власти города призвали не пить воду из-под крана до выяснения подробностей случившегося и получения результатов экспертизы.

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