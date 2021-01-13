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Инфекционные госпитали Тверской области получат новое оборудование

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Власти Тверской области приобретут для инфекционных госпиталей свыше 200 единиц медицинского оборудования. Глава региона Игорь Руденя отметил, что новая техника позволит расширить возможности качественного оказания помощи пациентам с COVID-19.

Различные виды оборудования доставят в детскую областную больницу, областную клиническую больницу, областной клинический лечебно-реабилитационный центр, тверскую горбольницу № 6, а также в Конаковскую и Нелидовскую ЦРБ, передают Тверские ведомости. На закупку из регионального бюджета выделено около 100 млн рублей.

Ранее в Тверской области создали первый аналог иностранным многофункциональным медицинским кроватям, которые предназначены для ухода за больными и оказания физиотерапевтической помощи. Использовать продукцию будет можно не только в больнице, но и в домашних условиях.

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