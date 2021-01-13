Инфекционные госпитали Тверской области получат новое оборудование

Власти Тверской области приобретут для инфекционных госпиталей свыше 200 единиц медицинского оборудования. Глава региона Игорь Руденя отметил, что новая техника позволит расширить возможности качественного оказания помощи пациентам с COVID-19.

Различные виды оборудования доставят в детскую областную больницу, областную клиническую больницу, областной клинический лечебно-реабилитационный центр, тверскую горбольницу № 6, а также в Конаковскую и Нелидовскую ЦРБ, передают Тверские ведомости. На закупку из регионального бюджета выделено около 100 млн рублей.

Ранее в Тверской области создали первый аналог иностранным многофункциональным медицинским кроватям, которые предназначены для ухода за больными и оказания физиотерапевтической помощи. Использовать продукцию будет можно не только в больнице, но и в домашних условиях.