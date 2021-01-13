Разработчик украинской вакцины от коронавируса привился Moderna

Один из разработчиков украинской вакцины от коронавирусной инфекции, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов во вторник, 12 января, заявил, что привился американской вакциной Moderna.

«Сегодня утром привился «Модерной». Дочка записала меня на прививку», — написал он на своей странице в Facebook.

Как пояснил Фаворов, он привился, прямо на парковке в районе Де Клаб в Атланте (США), не выходя из автомобиля. По его словам, за полчаса вакцинацию прошли 100 человек.

«Все построено по принципу площадки сортировки раненых! После прививки сидишь в машине 15 минут — если ничего не произошло, уезжаешь до следующего визита через 28 дней», — отметил он.

5 января президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский написал в своем блоге на портале «Обозреватель», что украинские политики начали тайную вакцинацию от COVID-19.

По его словам, прививку сделали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий и ряд народных депутатов.

На следующий день украинский президент Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить данную информацию. Он подчеркнул, что у государства есть четкий план вакцинации, согласно которому прививки сначала получат люди из групп риска и медики, которые непосредственно работают с коронавирусом.

11 января главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил, что в стране могут ввести платную вакцинацию от коронавируса вне очереди. Он добавил, что рассчитывать на платные вакцины может будет не раньше, чем во втором полугодии 2021 года, поскольку в настоящее время все объемы уже выкуплены.

8 января украинское издание «Страна.ua» опубликовало расследование своей журналистки, которая под видом клиентки посетила одну из частных клиник Киева, где тайно делают прививки от коронавируса. В клинике девушке подтвердили, что действительно делают прививки от COVID-19. Сотрудники медучреждения уточнили, что все сделавшие прививку пациенты чувствуют себя хорошо.

Политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность. Украинский президент Владимир Зеленский отказался от «Спутника V», признав, что ему трудно объяснить украинцам, почему страна не хочет закупать российский препарат.