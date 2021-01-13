Прямой эфир
Мир
Помпео отменил визит в Европу после отказа чиновников ЕС встретиться с ним
Мир
ФБР возбудило 160 дел после вторжения сторонников Трампа в конгресс
Мир
Разработчик украинской вакцины от коронавируса привился Moderna
Мир
Осипова подала апелляцию на вынесенный ей повторно в Канзасе приговор
Общество
СК начал проверку из-за массового отравления детей в Буйнакске
Общество
Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ Цветкова
Мир
Нидерланды продлили строгий карантин из-за COVID-19 до 9 февраля
Спорт
Сноубордистка Надыршина победила в параллельном слаломе в Австрии
Спорт
Агенты тренера Торстена Финка предложили его услуги «Спартаку»
Сюжет:

Разработчик украинской вакцины от коронавируса привился Moderna

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из разработчиков украинской вакцины от коронавирусной инфекции, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов во вторник, 12 января, заявил, что привился американской вакциной Moderna.

Ковидный билет: для чего в мире создают сертификаты вакцинации
В Евросоюзе не планируют обязывать туристов прививаться

«Сегодня утром привился «Модерной». Дочка записала меня на прививку», — написал он на своей странице в Facebook.

Как пояснил Фаворов, он привился, прямо на парковке в районе Де Клаб в Атланте (США), не выходя из автомобиля. По его словам, за полчаса вакцинацию прошли 100 человек.

«Все построено по принципу площадки сортировки раненых! После прививки сидишь в машине 15 минут — если ничего не произошло, уезжаешь до следующего визита через 28 дней», — отметил он.

5 января президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский написал в своем блоге на портале «Обозреватель», что украинские политики начали тайную вакцинацию от COVID-19.

По его словам, прививку сделали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий и ряд народных депутатов.

На следующий день украинский президент Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить данную информацию. Он подчеркнул, что у государства есть четкий план вакцинации, согласно которому прививки сначала получат люди из групп риска и медики, которые непосредственно работают с коронавирусом.

11 января главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил, что в стране могут ввести платную вакцинацию от коронавируса вне очереди. Он добавил, что рассчитывать на платные вакцины может будет не раньше, чем во втором полугодии 2021 года, поскольку в настоящее время все объемы уже выкуплены.

8 января украинское издание «Страна.ua» опубликовало расследование своей журналистки, которая под видом клиентки посетила одну из частных клиник Киева, где тайно делают прививки от коронавируса. В клинике девушке подтвердили, что действительно делают прививки от COVID-19. Сотрудники медучреждения уточнили, что все сделавшие прививку пациенты чувствуют себя хорошо.

Политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность. Украинский президент Владимир Зеленский отказался от «Спутника V», признав, что ему трудно объяснить украинцам, почему страна не хочет закупать российский препарат.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021