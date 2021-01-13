На покрытие федеральных трасс связью не нашлось госсредств

Госсубсидии на работы, связанные с обеспечением сотовой связью автомобильных дорог федерального значения (она нужна в том числе для обеспечения возможности вызова экстренных служб), будут упразднены. Об этом говорится в проекте постановления правительства России, с которым ознакомились «Известия».

Как уточняется в пояснительной записке к документу, речь о средствах, предусмотренных в федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно паспорту федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» это 18,4 млрд рублей в ближайшие три года (4,4 млрд рублей в 2021 году, 6,4 млрд рублей в 2022-м и 7,6 млрд рублей в 2023-м).

Согласно статистике Роскомнадзора по итогам III квартала 2020 года, стопроцентное покрытие всеми операторами связи «большой четверки» зафиксировано на семи автодорогах: М1 «Беларусь», А-132, М-10 «Скандинавия», А-181, А-180 «Нарва», А-280 и А-310. При этом худшее покрытие на тот период было на трассах А-360 «Лена» и Р-256 «Чуйский тракт».

Остальные трассы пока не имеют 100-процентного покрытия всеми операторами связи. Это в том числе М2 «Крым», М3 «Украина», М4 «Дон», М5 «Урал», Р-22 «Каспий», М7 «Волга», М8 «Холмогоры», М9 «Балтия», Р-21 «Кола», А-260, А-290, А-147, Р-217, А-300, А-320, Р-254, Р-255, Р-257, Р-258, Р-297 и А-370.

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На краю бюджета: на покрытие трасс связью не нашлось госсредств