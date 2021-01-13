Прямой эфир
Мир
Помпео отменил визит в Европу после отказа чиновников ЕС встретиться с ним
Мир
ФБР возбудило 160 дел после вторжения сторонников Трампа в конгресс
Мир
Разработчик украинской вакцины от коронавируса привился Moderna
Мир
Осипова подала апелляцию на вынесенный ей повторно в Канзасе приговор
Общество
СК начал проверку из-за массового отравления детей в Буйнакске
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ Цветкова
Мир
Нидерланды продлили строгий карантин из-за COVID-19 до 9 февраля
Спорт
Сноубордистка Надыршина победила в параллельном слаломе в Австрии
Спорт
Агенты тренера Торстена Финка предложили его услуги «Спартаку»

На покрытие федеральных трасс связью не нашлось госсредств

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсубсидии на работы, связанные с обеспечением сотовой связью автомобильных дорог федерального значения (она нужна в том числе для обеспечения возможности вызова экстренных служб), будут упразднены. Об этом говорится в проекте постановления правительства России, с которым ознакомились «Известия».

Частотная недостаточность: для 5G предложили новый диапазон 6ГГц
Но запуск сетей пятого поколения произойдет не раньше 2024 года

Как уточняется в пояснительной записке к документу, речь о средствах, предусмотренных в федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно паспорту федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» это 18,4 млрд рублей в ближайшие три года (4,4 млрд рублей в 2021 году, 6,4 млрд рублей в 2022-м и 7,6 млрд рублей в 2023-м).

Согласно статистике Роскомнадзора по итогам III квартала 2020 года, стопроцентное покрытие всеми операторами связи «большой четверки» зафиксировано на семи автодорогах: М1 «Беларусь», А-132, М-10 «Скандинавия», А-181, А-180 «Нарва», А-280 и А-310. При этом худшее покрытие на тот период было на трассах А-360 «Лена» и Р-256 «Чуйский тракт».

Остальные трассы пока не имеют 100-процентного покрытия всеми операторами связи. Это в том числе М2 «Крым», М3 «Украина», М4 «Дон», М5 «Урал», Р-22 «Каспий», М7 «Волга», М8 «Холмогоры», М9 «Балтия», Р-21 «Кола», А-260, А-290, А-147, Р-217, А-300, А-320, Р-254, Р-255, Р-257, Р-258, Р-297 и А-370.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На краю бюджета: на покрытие трасс связью не нашлось госсредств

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021