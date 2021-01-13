На обнаруженных у Капитолия самодельных бомбах были таймеры

Обнаруженные у Капитолия в день беспорядков самодельные взрывные устройства были оборудованы детонаторами, у них также имелись таймеры. Об этом во вторник, 12 января, сообщил и.о. федерального прокурора США Майкл Шервин.

Он отметил, что пока у спецслужб нет информации, почему бомбы не взорвались, передает «РИА Новости».

По словам Шервина, взрывные устройства были уничтожены полицией Капитолия при поддержке соответствующих служб.

Ранее, 9 января, сообщалось, что правоохранители обнаружили пикап с 11 взрывными устройствами и огнестрельным оружием, припаркованный неподалеку от Капитолия в день беспорядков.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал демократ Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки. За день до этого глава Белого дома анонсировал митинг в Вашингтоне.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В результате погибли пять человек, порядка 50 полицейских получили ранения.